Владимир Ефимов: Объем поддержки бизнеса в пандемию составил около семи миллиардов долларов

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Общий объем мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции составил около семи миллиардов долларов. Об этом в среду, 17 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках онлайн-форума «COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов».

По его словам, в настоящее время все отрасли экономики открыты и полноценно функционируют. Кроме того, активно восстанавливается потребительский спрос. Почти весь объем средств уже использован предпринимателями.

— В целом мы видим, что с задачей по спасению экономики и по ее поддержанию в режиме коронавирусных ограничений нам удалось справиться достаточно успешно, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Он напомнил, что столичные власти утвердили пять пакетов мер поддержки бизнеса в Москве за 2020 год. Часть из них планируется продлить и на текущий год.

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