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Девятнадцать машиномест около станции метро «Улица 1905 года» выставили на торги
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Девятнадцать машиномест около станции метро «Улица 1905 года» выставили на торги

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Пресненский Вал, 14соор1Карта всех событий

В Москве на торги выставили 19 машиномест, которые находятся около станции метро «Улица 1905 года». Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы в четверг, 18 марта.

Уточняется, что продаваться будут машиноместа площадью от 10 квадратных метров. Начальная цена составит от 1,6 до 5,4 миллиона рублей.

Семнадцать машиномест находится в подземном паркинге по адресу улица Пресненский Вал, дом № 14, строение 1. Еще два машиноместа размещены в доме № 45 по Большому Тишинскому переулку.

— Здания, в которых расположены машиноместа, оборудованы всеми необходимыми коммуникациями, в том числе центральным отоплением. Представленные лоты свободны от обременений и готовы к использованию в качестве парковочных мест, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году на торгах было реализовано 453 машиноместа общей площадью 8,7 тысячи «квадратов», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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