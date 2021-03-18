Девятнадцать машиномест около станции метро «Улица 1905 года» выставили на торги
В Москве на торги выставили 19 машиномест, которые находятся около станции метро «Улица 1905 года». Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы в четверг, 18 марта.
Уточняется, что продаваться будут машиноместа площадью от 10 квадратных метров. Начальная цена составит от 1,6 до 5,4 миллиона рублей.
Семнадцать машиномест находится в подземном паркинге по адресу улица Пресненский Вал, дом № 14, строение 1. Еще два машиноместа размещены в доме № 45 по Большому Тишинскому переулку.
— Здания, в которых расположены машиноместа, оборудованы всеми необходимыми коммуникациями, в том числе центральным отоплением. Представленные лоты свободны от обременений и готовы к использованию в качестве парковочных мест, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в 2020 году на торгах было реализовано 453 машиноместа общей площадью 8,7 тысячи «квадратов», сообщает агентство городских новостей «Москва».
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