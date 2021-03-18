Скончался актер МХАТ имени Горького Виктор Конашенков

Фото: mxat-teatr.ru

Актер МХАТ имени Горького Виктор Конашенков скончался в Москве в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра в четверг, 18 марта.

— Коллектив МХАТ имени Горького понес тяжелую утрату — на 69 году жизни ушел из жизни актер Виктор Иванович Конашенков, — уточнили в сообщении.

Сотрудники театра передали соболезнования родным, близким и друзьям актера.

СПРАВКА «ВМ»

Виктор Конашенков окончил ГИТИС в 1976 году. Он работал в Волгоградском драматическом театре имени Горького, Московском драматическом театре «Сопричастность», Московском театре «Мир искусства». С 2009 года актер работал в МХАТ имени Горького. Участвовал в таких постановках как «Контрольный выстрел», «Униженные и оскорбленные», «На дне», «Мастер и Маргарита», «Ромео и Джульетта» и других.