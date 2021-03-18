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Четыре новые темы появились на столичном портале «Наш город»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Четыре новые темы появились на столичном портале «Наш город»

Виктория Родимкина

Город

На московском портале «Наш город» открыли четыре новые темы, которые позволяют сообщить о ненадлежащем уходе за деревьями и кустарниками, а также о повреждениях бордюров, тактильной плитки, лавочек, вазонов и урн на территории государственных учреждений.

Москвичи при обращении могут приложить фотографию, подтверждающую наличие проблемы. Описывать жалобу необязательно. Ответ придет пользователю портала на электронную почту и в личный кабинет портала в течение восьми рабочих дней.

Сообщить о нарушениях на улицах смогут и жители ТиНАО. Список тем на портале, в том числе и в категории «Государственные учреждения», постоянно расширяется, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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