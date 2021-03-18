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«Что-то будет!»: Пугачева и Орбакайте заинтриговали поклонников новым совместным снимком
Фото: instagram.com/orbakaite_k

«Что-то будет!»: Пугачева и Орбакайте заинтриговали поклонников новым совместным снимком

Никита Абрамов

Звезды

Российские певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте побывали в гостях у своего друга — продюсера Анатолия Лопатина. Он опубликовал совместный снимок со звездами, чем заинтриговал поклонников певиц.

— Без комментариев, — подписал Лопатин пост в своем микроблоге.

Подписчики пришли в восхищение от фотографии и предположили, что Пугачева с дочкой решили записать совместную песню.

«Что-то будет!»; «Ждем чего-то невероятного»; «Будет новый дуэт? Песня?»; «Ура! Новая песня?»; «Какие девочки! Ждем новую песню»; «Надеемся на новую потрясающую песню! Спасибо вам», — написали фолловеры в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Лопатина.

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Алла ПугачеваКристина Орбакайтепесня
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