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«Пусть зарабатывает»: Пугачева отреагировала на жесткую критику Соседова
Алла Пугачева не обращает внимания на слова известного критика / Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Пусть зарабатывает»: Пугачева отреагировала на жесткую критику Соседова

Юлия Курганова

Звезды

Певица Алла Пугачева прокомментировала жесткие высказывания в ее адрес музыкального критика Сергея Соседова. Он много раз говорил, что Примадонне не следует выходить на сцену, так как она выглядит жалко и немощно, у нее давно уже нет того голоса, который был в молодости.

Артистка на слова Соседова не обижается, она понимает, что это его работа.

— Не трогайте Сережу, пусть зарабатывает. Я понимаю, что это его хлеб. Сначала он зарабатывал на том, что хвалил меня, а теперь всячески унижает. Я никак на это не реагирую, ведь кроме него так никто не говорит, — сказала Пугачева корреспонденту программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Отметим, что Соседов также критикует и других звезд отечественного шоу-бизнеса. Например, он жестко высказался по поводу совместного клипа Николая Баскова и известного Тик-Ток-блогера Дани Милохина. Критик заявил, что считает эту работу безвкусной и пошлой.

Читайте также: Критик Сергей Соседов объяснил, в чем крутость Аллы Пугачевой

Алла Пугачеважесткая критикаСергей Соседов
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