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Медики рассказали, употребление каких продуктов снижает риск развития диабета
Фото: pixabay.com

Медики рассказали, употребление каких продуктов снижает риск развития диабета

Диана Михайличенко

Здоровье

Соблюдение сбалансированной диеты помогает не только похудеть и держать вес в пределах желаемой нормы, но и предотвратить развитие болезней, таких как диабет второго типа . Как сообщают специалисты Diabetes UK, если у человека уже стоит диагноз «предиабет», следование простым рекомендациям диетолога поможет ему предотвратить дальнейшее развитие этого заболевания.

У людей склонных к диабету в рационе должны присутствовать продукты богатые клетчаткой. Например, британские медики советуют отдавать предпочтение цельнозерновым крупам: коричневому рису, овсу и ячменю. Также стоит ограничить употребление красного мяса, так как оно провоцирует проблемы с сердцем.

— Если возникли проблемы с сахаром в крови, важно контролировать количество красного мяса, отказаться от сосисок и колбас, предпочитая им курицу или индейку, — добавили эксперты.

Выяснилось, что риск развития болезни снижается, если в рационе человека есть качественные медленные углеводы: овощи, фрукты. По словам экспертов, в результате их каждодневного употребление организм производит меньше инсулина, что позволяет избежать резкого повышения уровня сахара в крови.

Среди симптомов сахарного диабета второго типа выделяют — частую жажду, сухость кожи, постоянную усталостью и образование язв на ступнях.

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Правильное питаниесахарный диабетполезные продукты
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