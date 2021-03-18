Кардиологи назвали продукт, способный снизить «плохой» холестерин и уровень сахара

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Авокадо способно снизить «плохой» холестерин, а также уровень сахара в организме. Об этом сообщили в Американской кардиологической ассоциации.

Для достижения положительного эффекта медики рекомендуют употреблять всего один плод авокадо в день.

По словам специалистов, в авокадо содержится особая молекула жира, позволяющая улучшить состояние здоровья пациентов с диабетом второго типа.

Плод необходимо употреблять в сыром виде. Его можно использовать как основу для бутерброда или закуску для рыбы или курицы.

Среди наиболее полезных блюд медики назвали тост с авокадо на цельнозерновом хлебе. Для этого на поджаренный ломтик следует намазать пюре из авокадо, смешанное с лимонным соком, солью и перцем, сообщается на портале Food.news.

Ранее кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала три продукта, которые обязательно нужно есть людям, соблюдающим пост.

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