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Онлайн-разрешения на полеты беспилотников начали выдавать в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва

Онлайн-разрешения на полеты беспилотников начали выдавать в Подмосковье

Елена Фролова

Технологии

Получить разрешение на полет беспилотника и выполнение других авиационных работ теперь можно в онлайн-режиме на территории Московской области. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного министерства госуправления, ИТ и связи.

Новый сервис запустили на региональном портале государственных услуг. Доступ к нему получили жители Одинцова, Серебряных Прудов, Мытищ, Реутова и Шаховской. В следующем квартале планируется расширить данную услугу на всю Московскую область.

Чтобы получить соответствующее разрешение, пользователю необходимо найти раздел «Транспорт» и перейти в «Документы». Решение о выдаче принимают органы местного самоуправления. Срок предоставления услуги составляет 11 рабочих дней.

По информации пресс-службы регионального минтранса, сервис был разработан для обеспечения безопасного использования воздушного пространства, а также исключения возможности столкновения объектов и последствий этого.

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