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Москвич провернул аферы на пять миллионов рублей с участием судов
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Москвич провернул аферы на пять миллионов рублей с участием судов

Анастасия Колоскова

Происшествия

Полицейские задержали 41-летнего жителя Москвы, который с использованием судебных исполнительных листов обворовал столичные фирмы на пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЮЗАО столицы.

Правоохранители установили, что предприимчивый москвич, представляясь руководителем коммерческих организаций, обращался в столичные суды с иском о взыскании денег с различных фирм, которые якобы не выполнили условия договора. Уточняется, что суммы, которые требовал мошенник, не превышали 300 тысяч рублей.

По данным ведомства, суд становился на сторону заявителя и выдавал соответствующие исполнительные листы. С полученными документами москвич шел в банк, и кредитная организация перечисляла на счет афериста средства, списанные с мнимых должников.

По данным правоохранительных органов, сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей. При задержании подозреваемого в его автомобиле полицейские обнаружили оружие и боеприпасы.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого отправили под домашний арест.

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