Криминальное трио: полицейские пресекли вырубку леса в Красноярском крае

Лес / Фото: Анна Быкова

Оперативники Управления экономической безопасности при участии Росгвардии задержали криминальное трио, которое на незаконной рубке леса в Красноярском крае обогатилось на 7,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Уточняется, что к преступлению имеют отношение руководитель и лесничий, которые трудились в одном из местных природном участке. Они готовили липовые документы, согласно которым на территории учреждения якобы необходимо провести санитарную вырубку.

Третий участник криминальной банды руководил фирмой, с которой был заключен контракт.

— В результате злоумышленниками было вырублено более 1,5 тысячи деревьев. По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 7,8 миллиона рублей, — отмечается в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Один из задержанных будет дожидаться суда под стражей. Остальные отпущены с запретом определенных действий.

вырубка леса в Красноярском крае / Видео: пресс-служба УВД

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