Жительница столицы лишилась крупной суммы денег после визита клининговой службы

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Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

Жительница столицы обратилась в полицию и заявила, что недосчиталась денег после уборки ее жилища сотрудницами клининговой службы. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По словам 34-летней москвички, спустя три дня после вызова клининговой службы она обнаружила, что из ее квартиры в Шмитовском проезде пропала копилка, в которой находились 15 тысяч рублей и 100 долларов США.

Женщина уверена, что к пропаже имеют отношение две уборщицы, так как, кроме них, в ее квартире никого не было.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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