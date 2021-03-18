«Жжет!»: Арзамасова исполнила фирменный танец своей героини из сериала «Папины дочки»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Актриса Елизавета Арзамасова повторила фирменный танец Галины Сергеевны, которую она сыграла в сериале «Папины дочки». Девушка решилась на это по просьбе сына своего супруга — фигуриста Ильи Авербуха.

Видео она опубликовала 17 марта, в свой день рождения. Звезде исполнилось 26 лет.

— Это было непросто: Галина Сергеевна уже не та, но я не привыкла отступать! По просьбе недавнего именинника Мартина в свой день рождения танцую победный танец «самой умной» девочки с экрана, — подписала она публикацию в своем микроблоге.

Поклонники Лизы выразили восхищение ее выступлением и поздравили с днем рождения.

«Шедеврально»; «Галина Сергеевна жжет! Она всегда в моем сердце!»; «Пожалуй, лучшее, что я видела за сегодня»; «С днем рождения, Лиза!» — написали поклонники в комментариях под видео в Instagram-аккаунте Арзамасовой.

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