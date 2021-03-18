Апарт-отель ввели в эксплуатацию на участке транспортного узла «Ботанический сад»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Ботанический сад Карта всех событий

На участке транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад» в районе Ростокино в СВАО ввели в эксплуатацию гостиницу современного формата. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Апарт-отель расположен в 25-этажном здании площадью более 50 тысяч квадратных метров. В нем будут расположены апартаменты, магазины, рекреации, спортивные залы, офисные помещения, также будет обустроено помещение управляющей компании. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили, создана парковочная зона для гостей. К комплексу также организованы подъезды.

В составе транспортно-пересадочного узла возведут деловой центр к 2023 году. Инвестор создаст офисные помещения площадью 36,8 тысячи квадратных метров, а также более 360 рабочих мест.

Напомним, на столичных торгах реализованы проекты строительства коммерческих объектов в составе 14 транспортно-пересадочных узлов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Речь идет о пересадочных узлах «Ботанический сад», «Лефортово», «Селигерская», «Рассказовка», «Дмитровская», «Павелецкая», «Парк Победы», «Пятницкое шоссе», «Технопарк», «Тропарево», «Фонвизинская», «Ховрино», «Люблино», «Хорошевская», сообщает Интерфакс.

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