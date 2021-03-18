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Горожане проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса «Покажи Москву!»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Горожане проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса «Покажи Москву!»

Елизавета Борисова

Город

На портале «Активный гражданин» теперь доступны к выбору лучшие туристические маршруты конкурса «Покажи Москву!». Проголосовать можно за любые пять направлений из десяти представленных маршрутов, их выбрало экспертное жюри более чем из 300 заявок.

Авторы маршрутов детально проработали свои варианты и предоставили описание в специальном разделе на страничке голосования. С подробным списком маршрутовможно ознакомиться на официальном портале мэра Москвы.

Напомним, московский комитет по туризму запустил второй сезон конкурса 19 февраля 2021 года. Он является продолжением серии мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня гида.

Итоги голосования станут известны 19 апреля. В результате предполагается выявить 17 победителей: пятерых выберут «активные граждане», еще 12 назовет экспертное жюри. Возглавлять комиссию будут представители различных столичных комитетов, департамента культурного наследия, Музея Москвы, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также один из победителей первого сезона конкурса Андрей Леднев.

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