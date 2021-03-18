Блогер рассказал об историческом значении космодрома Плесецк

Фото: Минобороны РФ

Блогер Максим Цуканов рассказал о научном и оборонном вкладе космодрома Плесецк в развитие России и мира в честь 55-летнего юбилея с момента запуска первой ракеты с данного объекта. Об этом сообщил ФАН.

Свыше полувека назад, а именно 17 марта 1966 года, на самом северном космодроме страны состоялся первый запуск. Одна из крупнейших в мире стартовых площадок была оборудована в Архангельской области возле железнодорожной станции Плесецкая. Ранее на этой территории была расположена военная часть.

— Мне кажется, что одна из самых главных загадок космодрома Плесецк заключается в том, что немногие представляют, какое значение он оказал на историю освоения космоса. Байконур, как первая и самая большая гавань Земли, несравненно более известен у нас и за рубежом. Ракетный полигон Капустин Яр тоже. Восточный, как новый космодром, у всех на слуху, — отметил Максим Цуканов.

Фото: Минобороны РФ

По его словам, с космодрома Плесецк было совершено более 60 процентов всех отечественных запусков и порядка 40 процентов - в мире. При этом блогер отметил, что нужно уточнить современную статистику.

— Однако я помню статистические данные, согласно которым еще шесть лет назад космодром совершил около 1600 запусков различных ракет-носителей и вывел на орбиту более двух тысяч космических аппаратов, — добавил Максим Цуканов.

Он также опроверг мнения о том, что самый северный космодром планеты работает только в интересах Министерства обороны страны. Эксперт подчеркнул, что Плесецк является еще и испытательным, и научным центром. Здесь, к примеру, впервые испытали ракеты-носители «Ангара» легкого и тяжелого классов, а также «Союз-2».

Помимо всего прочего, на данном космодроме прошли опытные испытания 16 ракетных комплексов различного назначения. По словам блогера, отсюда стартовали биоспутники по программам «БИОН» и «ФОТОН». Здесь также запускали космический аппарат, впервые в мире создавший радиолокационные карты Антарктики и Арктики.

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