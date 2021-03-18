Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Блогер рассказал об историческом значении космодрома Плесецк
Фото: Минобороны РФ

Блогер рассказал об историческом значении космодрома Плесецк

Елена Фролова

Общество

Блогер Максим Цуканов рассказал о научном и оборонном вкладе космодрома Плесецк в развитие России и мира в честь 55-летнего юбилея с момента запуска первой ракеты с данного объекта. Об этом сообщил ФАН.

Свыше полувека назад, а именно 17 марта 1966 года, на самом северном космодроме страны состоялся первый запуск. Одна из крупнейших в мире стартовых площадок была оборудована в Архангельской области возле железнодорожной станции Плесецкая. Ранее на этой территории была расположена военная часть.

— Мне кажется, что одна из самых главных загадок космодрома Плесецк заключается в том, что немногие представляют, какое значение он оказал на историю освоения космоса. Байконур, как первая и самая большая гавань Земли, несравненно более известен у нас и за рубежом. Ракетный полигон Капустин Яр тоже. Восточный, как новый космодром, у всех на слуху, — отметил Максим Цуканов.

Блогер рассказал об историческом значении космодрома ПлесецкФото: Минобороны РФ

По его словам, с космодрома Плесецк было совершено более 60 процентов всех отечественных запусков и порядка 40 процентов - в мире. При этом блогер отметил, что нужно уточнить современную статистику.

— Однако я помню статистические данные, согласно которым еще шесть лет назад космодром совершил около 1600 запусков различных ракет-носителей и вывел на орбиту более двух тысяч космических аппаратов, — добавил Максим Цуканов.

Он также опроверг мнения о том, что самый северный космодром планеты работает только в интересах Министерства обороны страны. Эксперт подчеркнул, что Плесецк является еще и испытательным, и научным центром. Здесь, к примеру, впервые испытали ракеты-носители «Ангара» легкого и тяжелого классов, а также «Союз-2».

Помимо всего прочего, на данном космодроме прошли опытные испытания 16 ракетных комплексов различного назначения. По словам блогера, отсюда стартовали биоспутники по программам «БИОН» и «ФОТОН». Здесь также запускали космический аппарат, впервые в мире создавший радиолокационные карты Антарктики и Арктики.

Читайте также: Россия успешно провела последний в 2019 году космический пуск

Космодром Плесецкзапуск спутникаракета
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте