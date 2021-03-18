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Любитель элитного коньяка дважды обокрал один и тот же магазин в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Любитель элитного коньяка дважды обокрал один и тот же магазин в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 10 Карта всех событий

Житель столицы украл дорогостоящий коньяк в магазине на востоке Москвы. Причем оказалось, что ценитель элитного алкоголя до этого уже выносил бутылку с аналогичным напитком из того же магазина. Об этом в четверг, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, по данным «ВМ», первое преступление мужчина совершил еще в начале января. Тогда он украл в магазине на Щелковском шоссе бутылку коньяка Camus XO за 10 000 рублей. Оставшись незамеченным, москвич вернулся в этот же магазин спустя пару недель. Во второй раз он не стал мелочиться и позарился на бутылку коньяка той же марки, но уже в два раза дороже.

Уточняется, что ущерб для организации составил 30 тысяч рублей.

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