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«Очень постаралась»: Рома Желудь рассказал о конфликте с Рудковской из-за миллиона рублей
Фото: Youtube / Super

«Очень постаралась»: Рома Желудь рассказал о конфликте с Рудковской из-за миллиона рублей

Виктория Федотова

Звезды

Российский видеоблогер и певец в жанре тин-поп Рома Желудь рассказал подробности конфликта с продюсером Яной Рудковской из-за денег. Пик популярности блогера пришелся на 2012 год, однако вскоре он перестал быть публичным лицом. Мужчина признался, что виной этому конфликты и его отказ вступать в интимную связь с неким важным человеком.

— Еще Яна Рудковская очень постаралась. Это дополнительная история. С Яной у нас была ситуация: у нее была академия, полный разводняк, когда богатые родители проплачивали для детей все в шоу-бизнесе: того подержать за ручку, того. Мы с ней сделали проектов на 10 миллионов рублей, у меня был свой показ мод, я приезжаю, не знаю. Что это за коллекция, а она моя, — заявил артист.

По его словам, каждый участник показа платил за то, чтобы находиться там.

— Я выступал в ТЦ «Вегасе», выступление с девочкой, мне за него должны были заплатить миллион рублей, но я приезжаю, никто не заплатил, а Рудковской заплатили. Я сказал, что не выйду на сцену. С одной стороны, это эгоизм, с другой – на моем имени делают деньги. Я вывел всех фанатов. Яна дала в СМИ новость, что я кинул своих фанатов-инвалидов, которые пришли на концерт, сорвал шоу и подставил людей. Он нее новость звучала тотально плохо, — заявил артист.

По его словам, за этот проект ему отказались платить, а он не хотел, чтобы «на его имени наживались».

Видео опубликовано на YouTube.

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артистЯна Рудковскаяинтервью
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