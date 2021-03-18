Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Театр сатиры расскажет историю своего знаменитого здания на Триумфальной площади
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Театр сатиры расскажет историю своего знаменитого здания на Триумфальной площади

Ольга Маркова

Культура
Россия, Москва, Триумфальная площадь, 2 Карта всех событий

27 марта в Московском академическом театре сатиры состоится ежегодная общегородская акция «Ночь театров».

Театр приглашает москвичей на экскурсию посвященную истории знаменитого здания на Триумфальной площади, дом 2. В этом году знанию, где расположен Московский академический театр сатиры, исполняется 110 лет.

В 1911 году по проекту архитекторов Антона Михайловича Гуржиенко и Богдана Михайловича Нилуса «театральный дом» был построен для цирка братьев Никитиных. Спустя 15 лет здание занял Московский мюзик-холл, позже Театр оперетты. В 1965 году здание было перестроено, и в нем расположился Театр сатиры.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

акциятеатрэкскурсия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте