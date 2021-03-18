Театр сатиры расскажет историю своего знаменитого здания на Триумфальной площади

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Триумфальная площадь, 2 Карта всех событий

27 марта в Московском академическом театре сатиры состоится ежегодная общегородская акция «Ночь театров».

Театр приглашает москвичей на экскурсию посвященную истории знаменитого здания на Триумфальной площади, дом 2. В этом году знанию, где расположен Московский академический театр сатиры, исполняется 110 лет.

В 1911 году по проекту архитекторов Антона Михайловича Гуржиенко и Богдана Михайловича Нилуса «театральный дом» был построен для цирка братьев Никитиных. Спустя 15 лет здание занял Московский мюзик-холл, позже Театр оперетты. В 1965 году здание было перестроено, и в нем расположился Театр сатиры.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

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