Нейропсихолог назвала простые способы укрепить память

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Различные факторы могут стать причиной ухудшения памяти, начиная от переутомления до травм. Однако благодаря несложным упражнениям, можно остановить этот процесс или обернуть его вспять. Подробно об этом клинический нейропсихолог, кинезиолог Ирина Хвингия рассказала «Радио 1».

Однако перед тем, как заниматься лечением, лучше определить причину ослабления памяти, считает эксперт.

— Необходимо выяснить, нет ли провоцирующих факторов в виде недосыпа, пяти лишних работ, не нарушено ли соотношение «отдых-работа», есть ли необходимая физическая нагрузка? Мы не говорим о том, что каждый человек должен заниматься в спортзале – достаточно пройти пешком две остановки до метро, — отметила Ирина Хвингия.

Также память может потерять «свою остроту» и из-за привычки поздно ужинать. По словам нейропсихолога, ночь дана людям для того, чтобы мозг отдыхал, а прием тяжелой пищи дает дополнительную работу не только желудку, но и мозговому центру. Вместе с тем, к потере памяти могут привести и различные травмы головы, даже самые незначительные. В таких случаях нужно записаться на приме к медицинскому специалисту.

Для того, чтобы исключить ухудшающие память факторы, нужно приступить к тренингам. Самые простые из них – заучивание стихов и числовых рядов. Можно тренировать внимание.

— Возьмите картинку и постарайтесь запомнить, как можно больше того, что на ней изображено. А после проверьте себя на знание деталей, включая самые мелкие, — добавила Ирина Хвингия.

Она также озвучила еще один хороший тренинг - когда написаны названия цветов, а сам цвет шрифта другой. При этом прочитать нужно именно по тексту, а не по цвету шрифта – это упражнение на концентрацию внимания. Пользу приносят и занятия по таблице Шульте, когда человеку необходимо на время найти расположенные в случайном порядке числа от 1 до 25. Все это тренирует внимание и память.

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