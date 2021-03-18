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Борис Корчевников рассказал о последнем письме отца
Фото: Аккаунт Бориса Корчевникова в Instagram (@b.korchevnikov)

Борис Корчевников рассказал о последнем письме отца

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущий Борис Корчевников в эфире передачи «Судьба человека» рассказал о содержании письма, которое его отец Вячеслав Орлов написал ему незадолго до своей кончины.

Как известно, Орлов в течение длительного времени возглавлял Московский драмтеатр имени Пушкина. Он умер в 2015 году в результате тяжелой болезни.

Корчевников пояснил, что перед уходом его папа писал близким записки, так как уже не мог говорить.

— Почему-то я сейчас вспомнил. У меня папа был директором театра. Когда он уже умирал и не мог говорить, то он написал мне: «Сорок лет отдал театру». Всю жизнь. С каким-то сожалением он это говорил. Что можно было бы как-то по-другому прожить жизнь, — вспомнил ведущий во время телепередачи, героем которой стал актер Андрей Шарков.

Напомним, у Корчевникова с отцом были непростые отношения. Будущего телеведущего воспитывала мама, а с отцом он впервые встретился в 13 лет. Настоящим сюрпризом для него стало известие о том, что у его папы есть дочь, которая старше Бориса на 12 лет. Сестра телеведущего работает учителем младших классов.

Корчевников не раз сожалел о том, то отец долго скрывал существование дочери. Телеведущий смог сблизиться с сестрой только после смерти Орлова.

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