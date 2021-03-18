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Театр русской драмы пригласил на прогулку по местам «Колумба Замоскворечья»
Портрет драматурга А. Н. Островского / Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Театр русской драмы пригласил на прогулку по местам «Колумба Замоскворечья»

Ольга Маркова

Культура

Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко примет участие в акции «Ночь театров» 27 марта. Свои мероприятия театр посвятил самому плодовитому русскому драматургу Александру Островскому. Более пятидесяти его пьес полтора столетия не сходят с русской сцены.

Начнется мероприятие на улицах старинного купеческого района Таганки. Экскурсию по району проведет заслуженный артист России Дмитрий Поляков. Участники пройдутся по местным тихим улочкам, посмотрят на местные храмы, построенные на пожертвования таганских купцов, на их особняки, поговорят об истории района.

Продолжится вечер в фойе театра за самоваром, где участники акции поговорят с артистами спектакля «Сердце не камень» об их ролях, о «Колумбе Замоскворечья», посмотрят документальный фильм о его жизни и творчестве. Гости смогут увидеть выставку костюмов и реквизита к спектаклям, специально подготовленную к этому случаю.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

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