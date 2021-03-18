Во все тяжкие: полиция ликвидировала крупную нарколабораторию в Красногорске

Фото: feo.rk.gov.ru

Сотрудники МВД РФ ликвидировали нарколабораторию, которая была расположена в поселке Нахабино городского округа Красногорск. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы обнаружили более девяти килограммов мефедрона, химическое оборудование и различные реактивы. Еще два килограмма наркотиков хранились в тайниках в лесу.

Стоимость изъятой наркотической продукции, по оценкам полицейских, составила около 25 миллионов рублей.

Видео: Пресс-центр МВД России

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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