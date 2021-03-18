Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Во все тяжкие: полиция ликвидировала крупную нарколабораторию в Красногорске
Фото: feo.rk.gov.ru

Во все тяжкие: полиция ликвидировала крупную нарколабораторию в Красногорске

Никита Абрамов

Происшествия

Сотрудники МВД РФ ликвидировали нарколабораторию, которая была расположена в поселке Нахабино городского округа Красногорск. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы обнаружили более девяти килограммов мефедрона, химическое оборудование и различные реактивы. Еще два килограмма наркотиков хранились в тайниках в лесу.

Стоимость изъятой наркотической продукции, по оценкам полицейских, составила около 25 миллионов рублей.

Видео: Пресс-центр МВД России

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Читайте также: Любитель элитного коньяка дважды обокрал один и тот же магазин в Москве

продажа наркотиковизъятие наркотиковМВД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте