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Участок под индивидуальное жилищное строительство выставят на торги в районе Куркино
Фото: Pixabay / Arek Socha

Участок под индивидуальное жилищное строительство выставят на торги в районе Куркино

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Юровская улица, 30 Карта всех событий

В районе Куркино в СЗАО столицы выставят на торги участок под индивидуальное жилищное строительство. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

По данным заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, рабочая группа столичной градостроительно-земельной комиссии по вопросам градостроительной деятельности одобрила решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении участка по адресу улица Юровская, владение 30/3.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что площадь земельного участка составляет 0,12 гектара. Торги будут проведены с целью размещения объекта индивидуального жилищного строительства площадью 610 квадратных метров. В настоящее время участок свободен от застройки.

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