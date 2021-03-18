Власти Италии рассказали, когда собираются открыть границы для туристов

Фото: Патимат Абдурахманова

Посещать Италию отдыхающие смогут уже летом этого года. По словам главы министерства туризма Массимо Гаравальи, туристические потоки возобновятся до Пасхи, которая отмечается 4 апреля. Строгие меры безопасности путешественников и местного населения будут соблюдаться по-прежнему.

— До Пасхи еще есть время для улучшения уже существующих правил, — добавил Гаравалья.

В ЕС активно ведется обсуждение необходимости наличия «иммунного паспорта» для туристов. Этот вопрос неоднократно поднимался на заседаниях с Грецией и Германией. В ближайшие дни Брюссель планирует добавить собственные предложения на этот счет. Как пояснил итальянский чиновник, в ближайшем месяце будет принято окончательное решение.

Пандемия нанесла финансовый урон многим туристическим центрам Европы. Италия также не стала исключением. На восстановление турбизнеса из бюджета уже выделено 230 миллионов евро. Подробный список мер пока неизвестен.

Кроме того, чиновники намерены приложить усилия для продвижения итальянского направления, чтобы привлечь как можно больше путешественников. Оказать в этом содействие сможет диджитализация туриндустрии. Цифровая платформа станет агрегатором для всех предложений товаров и услуг. Так туристы смогут самостоятельно забронировать отпуск на одном из курортов «под ключ».

Читайте также: «Спутник V» могут производить в Италии без одобрения ЕМА