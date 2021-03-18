Автоюрист прокомментировал идею об изъятии машин у нетрезвых водителей

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Законопроект об изъятии автомобилей у водителей, которые были неоднократно пойманы за рулем в нетрезвом состоянии, внесли на рассмотрение в Госдуму РФ. Почему этот закон будет сложно реализовать, автоюрист Сергей Радько рассказал «Радио 1».

— Автомобилем далеко не всегда управляет собственник. Это может быть машина родственника, служебная, арендованная, семейное авто, за руль которого сел муж, а жена на этой машине возит детей, например. Так что все эти идеи упираются в то, как их правильно реализовать, чтобы наказать именно того, кто виноват, — объяснил эксперт.

Автоюрист считает, что в законе можно отдельно прописать, что автомобиль изымается лишь тогда, когда за рулем находится пьяный владелец. Однако тогда нарушителям будет легко уйти от ответственности.

— Ничего не мешает человеку написать договор купли-продажи со своим знакомым и держать эту бумагу в бардачке, — добавил Сергей Радько.

В результате автоюрист отметил, что победить пьянство за рулем помогут не ужесточения ответственности на законодательном уровне, а общественная борьба с ним.

— Поэтому пока мы не сократим потребление алкоголя в целом в стране, ни о каком сокращении количества пьяных за рулем и дорожно-транспортных происшествий по их вине говорить не приходится, — заключил Сергей Радько.

По его словам, никаких кардинальных изменений не будет.

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