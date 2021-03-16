Адвокат объяснил, к чему приведет ужесточение ответственности нетрезвых водителей

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Ответственность за вождение в нетрезвом виде в России собираются усилить. Ужесточение коснется штрафов и сроков лишения свободы. Если данная инициатива будет одобрена, то на дорогах безопаснее не станет, а вот коррупция увеличится. Такое мнение выразил адвокат, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский. Об этом сообщило «Радио 1».

— Новые меры мало помогут в борьбе с пьянством на дорогах, они попадают под слова президента России о том, что каждый законопроект нужно подвергать экспертизе на коррупционность и взяткоемкость. Так как совершенно очевидно, что, когда человеку грозят такие санкции, взятка на дороге будет огромной, — объяснил свою точку зрения Леонид Ольшанский.

По его словам, на сегодняшний день в России уже достаточно велика ответственность водителей. В уголовном и административном кодексах уже прописаны серьезные меры наказания за езду в пьяном виде. Например, если автомобилист в нетрезвом состоянии сбил двух и более пешеходов, то ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет. Эта мера приравнена к предумышленному убийству. При этом адвокат заявил, что закон, скорее всего, не примут.

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