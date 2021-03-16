Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Адвокат объяснил, к чему приведет ужесточение ответственности нетрезвых водителей
Фото: pixabay.com

Адвокат объяснил, к чему приведет ужесточение ответственности нетрезвых водителей

Елена Фролова

Общество

Ответственность за вождение в нетрезвом виде в России собираются усилить. Ужесточение коснется штрафов и сроков лишения свободы. Если данная инициатива будет одобрена, то на дорогах безопаснее не станет, а вот коррупция увеличится. Такое мнение выразил адвокат, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский. Об этом сообщило «Радио 1».

— Новые меры мало помогут в борьбе с пьянством на дорогах, они попадают под слова президента России о том, что каждый законопроект нужно подвергать экспертизе на коррупционность и взяткоемкость. Так как совершенно очевидно, что, когда человеку грозят такие санкции, взятка на дороге будет огромной, — объяснил свою точку зрения Леонид Ольшанский.

По его словам, на сегодняшний день в России уже достаточно велика ответственность водителей. В уголовном и административном кодексах уже прописаны серьезные меры наказания за езду в пьяном виде. Например, если автомобилист в нетрезвом состоянии сбил двух и более пешеходов, то ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет. Эта мера приравнена к предумышленному убийству. При этом адвокат заявил, что закон, скорее всего, не примут.

Читайте также: Автоэксперт рассказал о скрытых опасностях на дорогах в период оттепели

ужесточение ответственностиНетрезвый водительадвокат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте