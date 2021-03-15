Автоэксперт рассказал о скрытых опасностях на дорогах в период оттепели

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Неожиданные опасности могут подстерегать водителей на дорогах во время оттепели. Одна из самых главных — лед на дне луж. Об этом учредитель компании по безопасному вождению «Разумное вождение» Сергей Николаев рассказал в эфире «Радио 1».

— В теплую погоду после зимних морозов подо льдом может появиться вода. Особенно это опасно, если мы двигаемся за большегрузным автомобилем, хотя этого лучше не делать в любую погоду. Может произойти неожиданный момент: грузовик своей массой продавливает лед и далее тормозит по асфальту. Но у вас машина весом не 20 и не 30 тонн, как груженый самосвал, а от одной тонны до трех. Вы летите по льду и догоняете этот грузовик, — привел пример Сергей Николаев.

Он пояснил, что во время оттепели следует не только держаться на дистанции от грузовых машин, но и как можно реже перестраиваться. Например, если впереди грузовое авто, лучше ехать на таком расстоянии от него, чтобы могли въехать одна–две машины. По его словам, нужно помнить важное правило — безопасная дистанция и минимум торможений.

— Во-первых, важно осознавать, что в этот весенний период следует дистанцию увеличивать многократно. Если водитель выдерживает обычную дистанцию и чувствует, что достаточно часто нажимает на тормоз, значит, расстояние до впереди идущего авто крайне мало, — добавил автоэксперт.

Профессиональный водитель, по его мнению, должен только «поглаживать» педаль тормоза — она нужна только для конечной остановки. Кроме того, он посоветовал придерживаться главного постулата — минимум торможений. Эксперт также обратил внимание на еще одну проблему в непогоду — мобильные телефоны. По его словам, отвлекшись на секунду, можно потерять не только управление машиной, но и жизнь.

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