Пенсионерка вызвала полицию внуку после отказа идти в школу
Россия, Москва, Маломосковская улица Карта всех событий
Столичная пенсионерка вызвала полицию после того, как ее внук отказался идти на учебу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Маломосковской. 68-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на то, что ее 14-летний внук скандалит, дерется и отказывается ходить в консерваторию.
На место выехал наряд полиции. Выяснилось, что женщина вызывала сотрудников правоохранительных органов просто для профилактики.
По данному факту проводится проверка.
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