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Пенсионерка вызвала полицию внуку после отказа идти в школу
Фото: Youtube / YSOR

Пенсионерка вызвала полицию внуку после отказа идти в школу

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Маломосковская улица Карта всех событий

Столичная пенсионерка вызвала полицию после того, как ее внук отказался идти на учебу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Маломосковской. 68-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на то, что ее 14-летний внук скандалит, дерется и отказывается ходить в консерваторию.

На место выехал наряд полиции. Выяснилось, что женщина вызывала сотрудников правоохранительных органов просто для профилактики.

По данному факту проводится проверка.

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