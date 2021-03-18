Британские аналитики поблагодарили Россию за создание гиперзвукового оружия

Фото: Минобороны РФ

Британские аналитики сделали неожиданное заявление, поблагодарив власти России за создание гиперзвукового оружия. Как сообщил портал New Inform, об этом стало известно после публикации в британском новостном портале The Telegraph UK.

В ней отмечается, что правительство Великобритании недавно сообщило о намерениях Министерства обороны страны выделить немалую сумму денег на разработку современной военной техники, подобной гиперзвуковым ракетам и лазерному оружию. На передовые военные исследование планируется выделить 6,6 миллиарда фунтов стерлингов.

При этом автор материала уточняет, что Россия, в свою очередь, развивает новые программы по созданию авиационного оружия, способного преодолевать существующие системы противоракетной обороны. Среди них – гиперзвуковые планирующие боевые блоки, которые могут развивать скорость более 24 тысяч километров в час.

Тем временем, руководства военных ведомств Великобритании и США забеспокоились тем, что происходит в области разработок нового военного оружия в России, а также таких странах, как: Иран, Китай и Северная Корея.

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