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Британские аналитики поблагодарили Россию за создание гиперзвукового оружия
Фото: Минобороны РФ

Британские аналитики поблагодарили Россию за создание гиперзвукового оружия

Елена Фролова

Армия

Британские аналитики сделали неожиданное заявление, поблагодарив власти России за создание гиперзвукового оружия. Как сообщил портал New Inform, об этом стало известно после публикации в британском новостном портале The Telegraph UK.

В ней отмечается, что правительство Великобритании недавно сообщило о намерениях Министерства обороны страны выделить немалую сумму денег на разработку современной военной техники, подобной гиперзвуковым ракетам и лазерному оружию. На передовые военные исследование планируется выделить 6,6 миллиарда фунтов стерлингов.

При этом автор материала уточняет, что Россия, в свою очередь, развивает новые программы по созданию авиационного оружия, способного преодолевать существующие системы противоракетной обороны. Среди них – гиперзвуковые планирующие боевые блоки, которые могут развивать скорость более 24 тысяч километров в час.

Тем временем, руководства военных ведомств Великобритании и США забеспокоились тем, что происходит в области разработок нового военного оружия в России, а также таких странах, как: Иран, Китай и Северная Корея.

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Великобританиягиперзвуковое оружиеРоссия
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