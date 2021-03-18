Машину переместили на спецстоянку из-за долгов по штрафам на 400 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба ГКУ АМПП

Автомобиль Infiniti EX35 переместили на специальную стоянку из-за долгов по штрафам. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

Отмечается, что владелица автомобиля за неоплату парковки накопила долгов на 365 тысяч рублей. Общая сумма задолженности превышает 400 тысяч рублей.

Задержанный автомобиль переместили на спецстоянку «Московского паркинга». Там машина будет храниться до погашения владельцем всех задолженностей. Если этого не произойдет, то автомобиль могут отправить на реализацию, чтобы погасить долг.

Водителям напомнили, что штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней после их вступления в силу.

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