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СК рассмотрит доклад историков о вербовке латышских карателей
Фото: Игорь Генералов, Вечерняя Москва

СК рассмотрит доклад историков о вербовке латышских карателей

Ксения Монахова

История

Следственный комитет (СК) России будет изучать доклад историков о вербовке Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США латышских карателей, которые причастны к массовым убийствам в годы Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 18 марта, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что ЦРУ после окончания Второй мировой войны занималось вербовкой латышских выходцев, которые воевали против СССР на стороне Германии. Управление заманивало в том числе и тех, кто состоял в рядах Латышского легиона СС. ЦРУ использовало людей в подрывных акциях против Советского Союза. В докладе фонда «Историческая память» назвали имена 23 таких завербованных.

— СК России и ранее изучал данные о карателях СС на причастность к геноциду мирного населения и реабилитации нацизма, — цитирует слова Петренко.

Она отметила, что данные материалы проверят следственным путем, в том числе в рамках механизма оказания правовой помощи.

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ЦРУСК РоссииВеликая Отечественная война
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