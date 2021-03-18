Советник орловского губернатора дал оценку фразе чиновника о низких зарплатах

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Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев выступил выступил в защиту главы управления труда и занятости региона Александра Сотникова после заявления последнего о низких зарплатах.

— Ну, получилось так и получилось. Что, расстрелять за это человека или выгнать? Я думаю, ничего страшного не произошло, — рассказал Лежнев.

Советник также добавил, что СМИ обратили внимание лишь на часть высказывания чиновника, и губернатору затем объяснили, как все было на самом деле. Поводом стало удивление Сотникова, что местные жители отказываются работать за 15-18 тысяч рублей и хотят переехать в Москву, отмечает РИА Новости.

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