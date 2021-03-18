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Уголовное дело о геноциде в годы войны заведут в Белоруссии
Фото: Pixabay / jorono

Уголовное дело о геноциде в годы войны заведут в Белоруссии

Иван Юминов

В мире

Генеральная прокуратура Белоруссии намерена возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Андрей Швед в четверг, 18 марта.

Ведомство ведет работу совместно с другими госорганами, Академией наук и архивами. Швед также добавил, что Генпрокуратура и парламент страны подготовили проект закона о противодействии героизации нацизма.

— Мы стали отмечать, в том числе в СМИ, в интернете публикации, направленные на то, чтобы обелить нацистских преступников, которые в годы Великой Отечественной войны совершили злодеяние против белорусского народа, устроили здесь геноцид, — приводит его слова «БелТА».

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уголовное делоБелоруссияВеликая Отечественная война
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