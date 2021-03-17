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Более 400 человек осудили в Белоруссии по делам о протестах
Фото: YouTube/PRO100BY

Более 400 человек осудили в Белоруссии по делам о протестах

Виктория Родимкина

Происшествия

В Белоруссии осуждено более 400 человек по уголовным делам, которые были возбуждены после прошедших на территории страны акций протеста. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики в среду, 17 марта.

На данный момент в суды было направлено 468 уголовных дел в отношении 631 гражданина, которые связаны с участием в незаконных мероприятиях и действиях, нарушающих общественный порядок.

— Более 400 лиц уже осуждены, — говорится в сообщении.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

КГБ республики 11 февраля заявил, что ситуация с митингами в стране стабилизировалась, их проявления почти сошли на нет.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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