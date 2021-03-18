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Минтруд: Число женщин репродуктивного возраста сократилось в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минтруд: Число женщин репродуктивного возраста сократилось в России

Иван Юминов

Общество

Количество женщин репродуктивного возраста снижается в России с каждым годом. Об этом в четверг, 18 марта, заявил директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда Андрей Галкин.

— Сохраняется общий тренд откладывания рождения детей на более поздний возраст. Так, за последние 10 лет средний возраст матери при рождении увеличился на год и сдвигается постепенно к 30 годам. Средний возраст матери при рождении первенца приблизился к 26 годам, — рассказал он.

Численность женщин, находящихся в активном репродуктивном возрасте, на которых приходится большое число рождений детей, в России сокращается. Демографическая политика, проводившаяся в стране с 2007 по 2015 год, увеличила рождаемость, но после этого она вновь начала снижаться, отмечает ТАСС.

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Минтруд РФнизкая рождаемостьженщины
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