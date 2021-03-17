Служба ранней помощи в Бутове помогает маленьким москвичам с особенностями развития

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Служба ранней помощи в столичном районе Бутово помогает маленьким детям с особенностями развития или риском их возникновения. Об этом в среду, 17 марта, сообщили на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Специалисты Центра комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» в отделении ранней коррекции и восстановления оказывают услуги ранней помощи. Например, мальчик Максим попал в учреждение в возрасте семи месяцев. Малыш родился с синдромом Дауна. Максим плохо фиксировал взгляд и не понимал обращенную речь. Специалисты составили индивидуальную программу ранней помощи и назначили занятия с логопедом и психологом, занятия музыкой, а также с инструктором ЛФК.

Лечение пошло на пользу. В апреле Максиму исполнится два года. В настоящее время мальчик умеет фиксировать взгляд на лице говорящего, обращаться за помощью, может заявить о своих потребностях. Ребенок стал выполнять простые поручения, научился играть с сестрой и другими детьми.

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