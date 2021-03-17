Книги и мафия: как студенты столичных вузов проводят карантин

карты игральные / Фото: https://pixabay.com/ru

Обсервационное пространство «Крылатские Холмы» на базе Московского городского центра реабилитации принимает у себя студентов, которые отбывают двухнедельный карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 марта, сообщили на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

По вечерам студенты собираются вместе в уютной зоне отдыха. Они играют в мафию. Ребята ведут игры без профессиональных ведущих и атрибутики. Определить статус игроков помогает масть карты: красная — горожанин, черная — мафия.

Вечерние посиделки студентов стали традицией. За их игрой с интересом наблюдают и другие гости обсерватора. Также здесь проводятся групповые занятия по дыхательной гимнастике. Кроме того, гости смогут посмотреть телевизор или почитать книги.

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