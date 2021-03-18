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Автоэксперт не поддержал идею о конфискации авто у пьяных водителей
Фото: pixabay.com

Автоэксперт не поддержал идею о конфискации авто у пьяных водителей

Елена Фролова

Общество

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что России не нужно ориентироваться на опыт других стран в вопросе о правилах вождения и наказаниях за их нарушения. Об этом сообщила НСН.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, который предлагает в качестве наказания за езду в нетрезвом виде конфискацию автомобиля у его владельца. Уточняется, что речь идет о тех случаях, когда водитель был пойман пьяным за рулем неоднократно. Депутаты также приводят в пример законы таких стран, как Белоруссия, Франция, Швейцария и Литва, где подобная мера уже применяется.

При этом автоэксперт отметил, что даже в тех государствах, где был принят подобный закон, такие меры не используются из-за множества юридических сложностей.

— Суть в том, что такие вещи очень тяжело проходят с юридической точки зрения. Конечно, пьяным ездить за рулем очень плохо, за это надо жестко наказывать, но тут стоит вопрос имущества. Автомобиль может не принадлежать тому, кто за рулем, — пояснил Игорь Моржаретто.

При этом он отметил, что ежегодно, согласно статистике, число нетрезвых водителей за рулем снижается.

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