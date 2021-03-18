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Астролог объяснила особенности предстоящего весеннего равноденствия
Фото: pixabay.com/Víťa Válka

Астролог объяснила особенности предстоящего весеннего равноденствия

Елена Фролова

Общество

Весеннее равноденствие наступит через два дня, 20 марта в 12:37 по московскому времени. Этот праздник издревле обозначает время равновесия и гармонии между внутренним и внешним мирами. Энергетически он очень мощный, поэтому каждый человек почувствует на себе весеннее обновление.

Кроме того, 20 марта будут отмечать День астрологии. В честь этого об особенностях весеннего равноденствия ведический астролог Яна Ваганова рассказала ФАН.

— Два полушария будут освещены Солнцем ровно наполовину. День будет практически равен ночи. Затем Солнце продолжит движение, переходя из Южного полушария в Северное. 20 марта — это особенная дата во многих культурах по всему миру. Издревле она считается волшебной и праздничной, — объяснила Яна Ваганова.

По ее словам, этот день был особенным для наших предков. Многие считали его мистическим, потому что природа в это время пыталась найти баланс между светом и тьмой. Поэтому до наших дней дошло много примет, в которые свято верили в древности.

— Например, по утрам все жители селения отправлялись в лес. С песнями и прибаутками люди раскладывали на пнях праздничные блины — жертвоприношение богу. После этого начинались гулянья и чествования Ярилы. Для молодых девушек гадание в день весеннего солнцестояния представлялось обрядом, который никак нельзя пропустить. Дата считалась магической, а значит, и все предсказания должны были сбыться, — добавила астролог.

По ее словам, в такие дни можно загадывать желания, так как меняется энергетический фон.

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