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«Почем купил колготки»: Цискаридзе рассказал о закулисье балета
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Почем купил колготки»: Цискаридзе рассказал о закулисье балета

Виктория Федотова

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Народный артист России и ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о разнице закулисной жизни драматического театра и балета. По его словам, в отличие от театральных артистов, артисты балета могут говорить в полный голос.

— За кулисами в драматическом театре все разговаривают очень тихо, а в балете на сцене идет спектакль, музыка и играет, а за кулисами все в полный голос обсуждают, где, кто и почем купил колготки, и побежали дальше танцевать. И они у меня спрашивают: «Вы что, разговариваете на сцене?», я говорю: «Конечно, разговариваем, кто же нас слышит? Там музыкальная завеса все убирает», — пояснил педагог.

Еще одно отличие актера и танцовщика в том, что последний не может пропускать уроки. Если он пропустит занятие, то не сможет сделать ряд танцевальных элементов.

— Я моим коллегам, драматическим артистам, все время объясняю, что это они могут выпить на ночь, подольше погулять, проснуться, когда хотят, прийти за «пять минут» до спектакля, набросать грим и выйти на сцену. К сожалению, артистам балета так нельзя, — отметил Цискаридзе.

Интервью опубликовано на канале артиста в «Яндекс. Дзен».

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мнение звездНиколай ЦискаридзеБалет
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