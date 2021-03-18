Депутат Госдумы назвал пальмовое масло экологически чистым продуктом

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Пальмовое масло является полезным и здоровым продуктом питания. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин, сообщает НСН.

Данный вид масла используют в изготовлении многих продуктов питания. Многие изготовители не указывают его в составе своей продукции. При этом считается, что пальмовое масло приводит к увеличению уровня холестерина в крови, а также возникновению болезней сердечно-сосудистой системы. Эта проблема особенно остро встала с переходом российских общеобразовательных заведений на обязательное питание, так как госзакупки услуг по школьному питанию ведутся по принципу самой низкой цены.

— Пальмовое масло — абсолютно экологически чистый продукт, в основном его производят в Малайзии. Его потребительские качества зависят от транспортировки и хранения. Если по качеству оно соответствует, то никакого вреда от него нет ни для детей, ни для взрослых. Это полезная растительная пища, — заявил Фатих Сибагатуллин.

Он также отметил, что вред, наносимый именно данным продуктом, не доказан. Единственная проблема, по его мнению, заключается в том, что в России не существует контроля за качеством пальмового масла.

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