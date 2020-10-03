Агроном рассказала о полезных свойствах пальмового масла

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Агроном Елизавета Тихонова рассказала, почему вред пальмового масла сильно преувеличен. Она отметила, что россияне слышали много рассказов про риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза из-за употребления этого продукта. На самом деле, это масло имеет растительное происхождение, значит, опасных трасжиров там нет, а насыщенных жиров меньше, чем в сливочном масле.

— Пальмовое масло — великолепная вещь, потому что ликвидирует такую опасность, как недостаток жира в организме. И то, что сейчас есть возможность получать такое масло относительно недорого, это отлично. Да, есть технические варианты масла, когда выдавливают из последнего, получают самое низкосортное из ядер. Но, по любому, это съедобная масличная культура и отрицать ее нельзя. Если не хватает обычного масла, то пальмовое никак не вреднее обычного нашего коровьего, — рассказала агроном в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что, выбирая между сливочным и пальмовым, взрослому человеку лучше отдать предпочтение последнему.

Агроном отметила, что коровье масло тоже сравнительно недавно появилось в пище человека, всего 400 лет назад, до этого им только смазывали телеги. Все, что растительное, лучше усваивается организмом и нигде не откладывается. А чистое сливочное масло положено только детям. Пальмовое масло же лучше усваивается, оно быстрее дает энергию и не забивает холестерином сосуды, подчеркнула Тихонова.

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