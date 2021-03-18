Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Суд разрешил продолжить строительство на космодроме Восточный
Фото: Владислав Ларкин/CC BY-SA 4.0

Суд разрешил продолжить строительство на космодроме Восточный

Иван Юминов

Общество

Шестой арбитражный апелляционный суд Хабаровска приостановил исполнение решения, вынесенного Арбитражным судом Амурской области об остановке строительства стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный. Об этом стало известно из документов, опубликованных на сайте суда, в четверг, 18 марта.

Стройка приостанавливалась из-за иска структуры Министерства обороны России к организации ПСО «Казань». Новое решение суда основано на том, что приамурский арбитраж не учел, что компания строит 277 зданий и сооружений, а замечания у Минобороны есть только к 33 объектам.

Таким образом, строительство комплекса для ракеты «Ангара» продолжится, отмечает РИА Новости.

Читайте также: Блогер рассказал об историческом значении космодрома Плесецк

космодром Восточныйстроительствосуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте