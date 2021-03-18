Суд разрешил продолжить строительство на космодроме Восточный

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Шестой арбитражный апелляционный суд Хабаровска приостановил исполнение решения, вынесенного Арбитражным судом Амурской области об остановке строительства стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный. Об этом стало известно из документов, опубликованных на сайте суда, в четверг, 18 марта.

Стройка приостанавливалась из-за иска структуры Министерства обороны России к организации ПСО «Казань». Новое решение суда основано на том, что приамурский арбитраж не учел, что компания строит 277 зданий и сооружений, а замечания у Минобороны есть только к 33 объектам.

Таким образом, строительство комплекса для ракеты «Ангара» продолжится, отмечает РИА Новости.

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