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Ночь театров пройдет в музее Маяковского
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Ночь театров пройдет в музее Маяковского

Ольга Маркова

Культура

В субботу, 27 марта, государственный музей В.В.Маяковского и культпросвет кафе «Нигде Кроме» приглашают провести «Ночь театров» в доме Моссельпрома.

Гости события смогут принять участие в мастер-классе по ораторскому искусству и актерскому мастерству «Для голоса». Участникам акции откроются секреты красноречия. В программу входят речевой и дикционный тренинг, упражнения на развитие голоса и диапазона, разбор и чтение стихов, актерский тренинг на снятие сценического зажима, участие в тематических этюдах.

Не секрет, что Владимира Маяковского считают самым громогласным и творчески неиссякаемым представителем русского авангарда. Зрители увидят спектакль «Я САМаяковский», в основу сценария которого легли известные стихи и цитаты из его автобиографического произведения «Я сам». Маяковский предстанет разным: бунтующим футуристом, убежденным соработником новой власти, надломленной поэтической громадиной.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте музея.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

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