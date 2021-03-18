Более миллиона квадратных метров частных домов построят в ТиНАО до конца 2023 года

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В ближайшее время ежегодные объемы ввода индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в ТиНАО будут держаться на уровне 300–400 тысяч квадратных метров. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, до 2023 года в Новой Москве планируется построить более миллиона квадратных метров частных домов. ИЖС и малоэтажное жилье составляет около 25 процентов от общего объема новостроек в ТиНАО.

Жидкин подчеркнул, что с 2012 по 2020 год в Новой Москве ввели в эксплуатацию более 2,87 миллиона квадратных метров ИЖС и почти 1,18 миллиона квадратных метров малоэтажного жилья.

Читайте также: Двадцать новых станций метро построят в ТиНАО к 2035 году