Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Двадцать новых станций метро построят в ТиНАО к 2035 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Двадцать новых станций метро построят в ТиНАО к 2035 году

Елизавета Борисова

Город

К 2035 году в Новой Москве планируют построить 20 станций метро и свыше 72 километров линий. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По словам руководителя, на эти планы власти столицы выделили более 100 миллиардов рублей.

На данный момент уже стартовало строительство семи станций Троицкой линии. Солнцевская ветка будет продлена до аэропорта Внуково.

Читайте также: Автостоянку и новые офисные комплексы построили в ТиНАО в феврале

новые линии Московского Метрополитенастроительство станцийработы по благоустройству
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте