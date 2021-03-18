Двадцать новых станций метро построят в ТиНАО к 2035 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

К 2035 году в Новой Москве планируют построить 20 станций метро и свыше 72 километров линий. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По словам руководителя, на эти планы власти столицы выделили более 100 миллиардов рублей.

На данный момент уже стартовало строительство семи станций Троицкой линии. Солнцевская ветка будет продлена до аэропорта Внуково.

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