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«Осматривают как лошадей»: Тодоренко резко отозвалась о шоу «Холостяк»
Фото: instagram/reginatodorenko

«Осматривают как лошадей»: Тодоренко резко отозвалась о шоу «Холостяк»

Виктория Федотова

Звезды

Российский блогер и телеведущая Регина Тодоренко резко высказалась о шоу «Холостяк», новый сезон которого вышел на этой неделе. По ее словам, проект вызывает у нее противоречивые чувства.

— С одной стороны, приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница; девушек осматривают как лошадей, проверяют «копыта», «зубы», «хвост» и «гриву». Разве это не обесценивает девушку как личность? — спросила Тодоренко.

Она предположила, что независимые и красивые девушки идут туда по своей воле, а миллионы людей смотрят «на эти скачки длинноногих и белозубых», создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы.

— С третьей стороны — как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов «смотрин», кастингов, еще и публичных, чтобы обрести любовь, — добавила блогер на своей странице в Instagram, уточнив, что это может быть не желание найти любовь, а жажда известности и пиара.

Тодоренко призналась, что на этот пост ее вдохновило сообщение актрисы Анны Хилькевич. Та призналась, что на этом шоу «девушка должна быть прям на максималках» и одновременно быть собой, но сделать это во время съемок практически невозможно.

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шоу «Холостяк»соцсетиРегина Тодоренко
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