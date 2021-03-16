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Участницу шоу «Холостяк» заметили на Мальдивах с Тимати
Фото: instagram.com/timatiofficial

Участницу шоу «Холостяк» заметили на Мальдивах с Тимати

Елизавета Борисова

Звезды

Шоу «Холостяк» на канале ТНТ с участием Тимати запустили в эфир 14 марта. Не успев начаться, телепроект уже интригует зрителей сюрпризами.

Сейчас музыкант находится на Мальдивах, где смотрел первый выпуск в компании рэпера Моргенштерна. Как ни странно, но ту же локацию продемонстрировала в своих сторис и участница телепроекта Мария Вебер. Зрители решили, что смотреть проект будет неинтересно, поскольку финалисткой, скорее всего, стала именно эта девушка.

По данным СМИ, штраф за разглашение информации о том, кто победил в этом проекте, составляет несколько миллионов рублей.

Напомним, незадолго до старта проекта Тимати и модель Анастасия Решетова объявили о разрыве. Однако, по словам исполнителя, они продолжают поддерживать хорошие отношения, сообщает Starhit.

Читайте также: «Серьезная история»: Тимати рассказал об отношениях с Решетовой после расставания

шоу «Холостяк»скандалрэпер Тимати
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