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Расписание электричек изменится на Савеловском направлении МЖД
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Расписание электричек изменится на Савеловском направлении МЖД

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Московская область, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Лобня Карта всех событий

В ночное и утреннее время с 19 на 20 марта, с 20 на 21 марта и с 26 на 27 марта изменится график движения пригородных поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Отмечается, что в ночь с 19 на 20 марта пройдут работы на станции Лобня. В связи с этим у части ночных электропоездов в сторону столицы будет укорочен маршрут. Некоторые составы проследуют по другому пути.

Кроме того, время отправления и прибытия ряда электричек изменится с 20 на 21 марта. В ночь с 26 на 27 марта с 23:00 до 09:00 также пройдут работы на станции Лобня. В связи с этим часть электропоездов в обе стороны проследуют укороченным маршрутом.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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